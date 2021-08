Derf prende 3º envolvido em roubo e que abusou da vítima

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) prendeu nesta sexta-feira (06) o terceiro envolvido no roubo a residência ocorrido na noite de ontem (04) no bairro Jardim Santa Laura. Ele é apontado como autor do abuso ocorrido contra uma das vítimas.

O suspeito tem 19 anos e foi preso no bairro Grande Conquista por crimes de roubo majorado e importunação sexual. Com ele, os investigadores da Derf recuperaram aparelhos de telefones celulares roubados das vítimas.

Os outros dois envolvidos foram presos ainda na noite de quinta pela Polícia Militar.

O delegado João Paulo Praisner representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Os envolvidos foram encaminhados para a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa.