DERF realiza 4ª incineração e queima cerca de 100 kg de entorpecentes

Os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) realizaram a 4ª incineração de drogas de 2021, na manhã desta quarta-feira (11), em Rondonópolis (MT). Conforme informações da Polícia Civil (PC), só no ano corrente foram incinerados mais de 1,5 tonelada de droga.

“Os entorpecentes são frutos de apreensões ocorridas nos últimos dois meses em Rondonópolis. Aproximadamente 100 Kg de drogas tipo maconha, cocaína e algumas drogas sintéticas foram incineradas. Optamos este ano por fazer incinerações periódicas. Agora as incinerações serão em menor quantidade, mas mais vezes no ano evitando o acumulo de drogas no depósito da Delegacia” explica o Delegado Santiago.

Alguns documentos também foram queimados. “Estamos digitalizando os documentos e após serem devidamente digitalizados e armazenados no banco de dados

da PC eles estão sendo destruídos com a informatização desses documentos” finaliza o Delegado.