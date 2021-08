Desfile militar em Brasília acirra divisão entre poderes da República

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acompanhou hoje (09), ao lado dos chefes militares, a passagem de tanques pelo Palácio do Planalto, em Brasília. As imagens foram exibidas em uma live transmitida pelo Facebook de Bolsonaro e durou menos de 9 minutos.

O evento, inédito, gerou protestos e foi apontado como uma tentativa de intimidação à Câmara dos Deputados, que pautou para esta terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que restabelece o voto impresso.

Estavam ao lado do chefe do Executivo, na porta do Palácio, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), Exército (Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira) e Marinha (Almir Garnier Santos).

O presidente acenou durante a passagem do comboio, enquanto seguidores gritavam ao fundo. Enquanto durou o desfile, nem o presidente, nem os comandantes militares usavam máscara. O Brasil já ultrapassou mais de 564 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

REAÇÕES

A ‘demonstração de força’ do presidente gerou várias críticas abertas e veladas de integrantes dos outros poderes da República. Vários parlamentares questionaram a realização do ato em um dia útil e na mesma data em que se vota o tema de interesse do presidente na Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não acreditar que o objetivo tenha sido intimidar os deputados. Mas reconheceu que o evento não contribui para apaziguar os ânimos.

“No país polarizado, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Entramos em contato com o presidente Bolsonaro, que garantiu que não há esse intuito. Mas não é usual, é uma coincidência trágica dos blindados para Formosa. Isso apimenta este momento”, afirmou.

No Senado as críticas mais duras partiram da Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH). O presidente da Comissão, senador Humberto Costa (PT-PE), manifestou repúdio ao desfile da Operação Formosa.

“Queria manifestar aqui o meu repúdio ao presidente da República, que em vez de estar preocupado em cuidar do país, está preocupado em cercar o Congresso Nacional e, com isso, tentar intimidar os parlamentares na votação de um tema que é simples, é parlamentar, é da legislação, e está sendo transformado numa espécie de pretexto para demonstrações desse tipo, e quiçá até tentativas de golpe no nosso país”, disse Humberto.

Alguns parlamentares chegaram a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que a Justiça impedisse o desfile. No entanto o ministro Dias Toffoli, informou que como se trata de uma ação do Ministério da Defesa o julgamento cabe ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando, para onde determinou a remessa do pedido.

OPERAÇÃO FORMOSA

Realizada desde 1988, a Operação Formosa é um treinamento militar da Marinha do Brasil, que tem o objetivo oficial de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica, de pronto emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Nesta terça-feira, o comboio, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília a caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Essa será a primeira vez em que a operação contará com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira