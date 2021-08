Detran retoma prova de carro em vários municípios do Estado; confira

Na próxima quinta-feira (5), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai iniciar um cronograma de retomada da aplicação da prova prática para categoria B (carro) em diversos municípios do Estado.

Em Cuiabá, onde a demanda represada é maior, será realizado um mutirão para a aplicação das provas entre os dias 09 e 20 de agosto, com o apoio da equipe local totalmente imunizada.

Já em Várzea Grande, o retorno da aplicação das provas categoria B está previsto para início em 30 de agosto.

De acordo com o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, desde o início da pandemia do Covid-19 o Detran tem buscado formas seguras na condução dos processos de formação dos condutores, de maneira em que os credenciados pudessem continuar as atividades e os candidatos pudessem concluir os processos. O retorno dos exames práticos para as categorias profissionais foi exemplo disso.

“O Detran-MT trabalhou o retorno das provas práticas para categoria B da maneira mais segura possível tanto para candidato como para examinador para evitar a disseminação do Covid-19. A retomada será de forma gradual em todo Estado, a medida em que os examinadores forem imunizados com as duas doses da vacina contra o Covid-19”, ressaltou.

Conforme o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, a perspectiva é que a demanda represada seja atendida até o final do ano, com a ampliação das bancas fixas e o avanço da vacinação dos servidores.

Retorno no interior

Fica autorizado o retorno da aplicação das provas para categoria B nos seguintes municípios e datas:

Os demais municípios serão atendidos pelas bancas volantes em cronograma específico.

Retorno da prova prática

O Detran-MT já estava aplicando as provas práticas de direção para a categoria A (moto) e mudança de categoria C, D e E em todo Estado.

Entretanto, a prova prática para categoria B estava suspensa por não haver possibilidade de manter o distanciamento físico entre candidato e examinador. Ambos precisam estar juntos no interior do veículo, para que, em caso de emergência, o examinador consiga controlar o veículo.

“Por isso, não podemos utilizar barreiras de acrílico ou outra forma de barreira para promover o distanciamento entre candidato e examinador. Sendo fundamental para esse caso, o examinador estar vacinado contra a Covid-19, para evitar a proliferação do vírus na aplicação das provas, uma vez que a rotatividade de pessoas é alta nos exames práticos”, reforçou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Conforme a médica do Trabalho do Detran-MT, Janaina Botaro, as duas doses da vacina não deixam a pessoa 100% imunizada contra o Covid-19 mas, em caso de contágio, diminuiu os riscos de evolução das formas mais graves da doença.

Desde o início da pandemia, o Detran-MT vem desenvolvendo ações de orientações e apresentação de protocolos sanitários na prevenção ao Covid-19. O cuidado do órgão é redobrado, uma vez que o foco principal é o atendimento ao público.

Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização e distanciamento entre os candidatos.