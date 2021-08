Diretores de escolas e Sispmur apoiam mudança no comando da Educação

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, e o presidente da Associação dos Diretores de Escolas do Município de Rondonópolis (Adesmur), Adevaldo Rodrigues de Carvalho, avaliaram positivamente a mudança no comando da Secretaria de Educação de Rondonópolis, efetivada ontem (30).

Segundo eles as alterações foram bem recebidas pela categoria e podem agilizar a solução dos problemas que ainda impedem a plena retomada das aulas presenciais rede municipal de ensino.

“A saída do secretário era essencial e a escolha de Mara Gleibe para o cargo foi super acertada. Ela é professora, tem um histórico na rede municipal, conhece de gestão pública e é comprometida. Ela é uma pessoa de diálogo, algo que não havia com o secretário anterior”, diz Adevaldo.

O presidente da Adesmur considera que o fato de Mara Gleibe ser considerada uma pessoa da extrema confiança do prefeito pode agilizar a tomada de decisões. “Ela terá carta branca para conduzir a Secretaria e deve diminuir o distanciamento dos gestores do fazer pedagógico. Acho que ela chega no momento certo. Para nós foi uma alívio essa mudança”.

SISPMUR

A presidente do Sispmur também manifestou otimismo. Ela atribui à gestão do ex-secretário Rogério Penso a responsabilidade pelos problemas na Educação e disse que a mudança era necessária.

“A pasta da Educação estava sendo gerida por uma pessoa que não conhecia a realidade da Educação do município e não queria ouvir seus pares”.

“Vi meus colegas de profissão deixados órfãos. Sem explicação, boa parte da sociedade reagiu de forma raivosa achando que os professores não queriam trabalhar. A verdade é que os servidores estavam prontos para fazer a rede funcionar, para trabalhar, mas não havia condições. Aliás, ainda não há”, disse Geane Teles.

A presidente do Sispmur disse que o ex-secretário poderia ter aproveitado o período de suspensão das aulas para providenciar reformas e também ações visando regularizar a merenda e a contratação de servidores – problemas que acabaram causando o adiamento da retomada das aulas presenciais.

“A escolha da Mara é um desafio. Espero que ela escute os pares, que ouça a Adesmur, o sindicato e os professores para que a Educação não perca mais do que já perdeu”, afirmou.

Geane Teles disse ainda que o Sindicato dará o apoio necessário aos novos gestores, mas continuará fiscalizando. “Se não fizerem o trabalho bem feito tomaremos a atitude, vamos comunicar ao FNDE, à Juíza da Infância e Juventude) e ao Ministério Público. Alguém haverá de escutar o grito de socorro da Educação de Rondonópolis”, alertou.

OUTRO LADO

O ex-secretário Rogério Penso também foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.