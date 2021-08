Diretores dizem que escolas municipais não estão prontas para aulas presenciais

A Prefeitura de Rondonópolis programou para hoje (09) a retomada das atividades presenciais nas escolas do município. A medida foi aprovada pelo Conselho Gestor da Pandemia de Covid-19 e também está prevista no Plano de Retorno às Aulas Presenciais, apresentado aos conselheiros e também ao Ministério Público. No entanto, o Sindicato dos Servidores e diretores de escolas afirmam que as unidades ainda não estão prontas.

O alerta foi feito na última sexta-feira (06) durante reunião entre o secretário municipal de Educação, Rogério Penso, diretores de escolas, representantes do Sispmur, o presidente da Câmara Municipal, Roni Maganani e vereadores.

“Explicamos ao secretário que as escolas estão sem merenda e há inclusive salas sem energia elétrica. Faltam professores, estagiários, auxiliares e também equipamentos de proteção individual. Não há condições para o retorno”, disse a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

Participantes da reunião ouvidos pela reportagem dizem que o secretário se comprometeu a repassar as informações ao prefeito e formalizar o adiamento até que os problemas sejam solucionados.

Ele também teria marcado uma reunião para próxima quinta-feira (12), às 14h, na Semed, para avaliar as condições e verificar se as demandas foram supridas. Enquanto isso as escolas entregariam atividades para garantir os dias letivos.

Porém, até a noite de ontem (08) o município não havia confirmado o adiamento das aulas. A informação não consta no portal da Prefeitura e também não é de conhecimento da assessoria de comunicação. Oficialmente o cronograma, com o início das aulas presenciais hoje, está mantido.

Apesar de manter inalterada a programação oficial, a reportagem foi informada que algumas escolas encaminharam mensagens aos pais via whatsapp informando que não haverá atividades presenciais.

Procurado para falar sobre o assunto, o secretário Rogério Penso não respondeu às perguntas enviadas pela reportagem.