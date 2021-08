“‘Distritão’ privilegia candidatos mais conhecidos e com mais dinheiro”

Aprovada na comissão especial da Câmara dos Deputados, na noite da última segunda-feira (9), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a adoção do modelo “distritão” para a eleição do próximo ano, pode favorecer candidatos mais “famosos” ou com maior poder econômico.

A avaliação é do advogado eleitoralista, Ademar Silva e foi feita durante entrevista à Rádio CBN Cuiabá, na manhã desta quarta-feira (11).

No sistema atualmente vigente no País, as cadeiras de deputados e vereadores são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos. Desta forma, os votos nas siglas também são considerados no cálculo.

Caso o “distritão” passe a vigorar, serão eleitos aqueles candidatos mais votados individualmente, desconsiderando os votos nas siglas – a exemplo do que já ocorre nas disputas a presidência, governo, senado e prefeituras.

“A ideia do sistema proporcional e do próprio poder Legislativo é a de representatividade popular, de representatividade de todos os espectros da sociedade. Então, quando você muda a forma de escolha, há ali uma própria descaracterização do sistema”, argumentou o Silva.

“Então, sim, esse sistema privilegia os candidatos com mais dinheiro, porque os votos vão ser ultrapersonalizados e também aqueles mais conhecidos. Sai na frente, sim, quem atualmente já é mandatário, quem tem grande poder econômico”, emendou ele.

Além disso, segundo o jurista, o modelo é alvo de críticas também por descaracterizar a questão dos partidos político, que hoje, na visão dele, já têm ressonância na sociedade.

“Temos uma palavra no sistema eleitoral chamada quociente eleitoral. Você pega número de vagas em disputa e divide pelo número votos validos. Caso o Congresso aprove o ‘distritão’, todos aqueles votos que não alcançam o quociente serão desperdiçado, o que é uma crítica muito significativa desse sistema”, disse.

“O modelo adotado pela Constituição Federal hoje, em tese, os partidos seriam os players principais ao lado dos eleitores – que são o principal ator da democracia. Quando tira a figura central, o partido estará lá para praticamente nada. O candidato não precisará dele para absolutamente nada, a não ser, óbvio, para receber verbas de fundo partidário, fundo eleitoral”, acrescentou Silva.

Com a aprovação da PEC na comissão especial, o relatório segue para votação no plenário da Câmara.

Após isso, a proposta segue para o Senado. O presidente do Casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já adiantou que – se aprovado pela Câmara – o “distritão” não passa no Senado.