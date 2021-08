Divulgado gabarito preliminar de seletivo para Prefeitura de Várzea Grande

Está disponível o gabarito preliminar das provas objetivas do Processo Seletivo para Auxiliar de Inspeção Municipal, do Município de Várzea Grande-MT, aplicadas neste domingo, 15 de agosto. O gabarito deve ser conferido no site do Instituto Selecon, organizador. O prazo para recurso é nesta segunda e terça, dias 16 e 17, pela internet, no site do Selecon.

Dos 3.223 aptos à prova, 1.875 compareceram ao exame. Nenhum incidente foi registrado nos 10 locais de aplicação de prova. “Acreditamos que o êxito da aplicação em relação ao número de presentes se deu, dentre outros fatores, pelos protocolos adotados pela organização, devido a incidência do COVID-19, que gerou confiança e credibilidade da organização junto aos candidatos, além do fato do Selecon estar organizando diversos concursos e processos seletivos em todo o país, sem nunca ter apresentado nenhum problema de organização ou planejamento na aplicação de provas.”, avaliou Marcus São Thiago, diretor de Concursos e Processos Seletivos do Instituto Selecon.

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para o dia 25 de agosto e o resultado final do processo seletivo para o dia 3 de setembro. O Processo seletivo visa preencher 60 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, para a função de Auxiliar de Inspeção Municipal, que exige nível médio e oferece salário de R$ 2.086,50 mais