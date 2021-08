DNIT avança nas obras de restauração da BR-364 em Mato Grosso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue com a execução dos serviços de restauração da BR-364 em Mato Grosso. A rodovia federal é um corredor logístico importante e é utilizada para o escoamento da produção do agronegócio da região. Atualmente, a Autarquia atua no km 68, no trecho localizado no município de Alto Garças, a 357 quilômetros da capital Cuiabá.

As equipes têm feito serviços de reciclagem da base, com a incorporação de cimento e execução de revestimento asfáltico com polímero. Isso garante uma rodovia com melhor desempenho e maior qualidade da pista.

O DNIT continua com o trabalho para melhorar as condições de trafegabilidade de todas as rodovias que cortam o Estado, garantindo, assim, mais segurança e conforto aos usuários que precisam pegar a estrada. Somente em 2021, a Autarquia já restaurou aproximadamente 10 quilômetros da BR-364/MT, entre o km 57 e o km 68.