Dr. Perrone morre vítima da Covid-19; corpo será cremado

Rondonópolis perdeu hoje o médico Mário Luiz Tenório Perrone, conhecido popularmente como ‘Dr. Perrone’. Ele estava internado desde o final da semana passada com Covid-19 e não resistiu ao agravamento da doença. A esposa dele, Lassimi Perrone, e o filho, o jornalista Lucas Perrone, também estão internados para se tratar da Covid-19.

Dr. Perrone tinha 77 anos e dedicou sua vida à pediatria. Atuou durante décadas em hospitais públicos e particulares e também foi perito do INSS. Sereno e sempre bem humorado, cultivou legiões de amigos e admiradores. Era apaixonado pela cultura, pelo esporte e incentivador das políticas de inclusão e saúde públicas.

A família informou que o corpo será cremado, atendendo a um pedido feito pelo médico. A cremação será feita em Cuiabá.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, divulgou nota lembrando que o dr. Perrone chegou a cidade no início da década de 1970 e foi o primeiro pediatra do município.

“Aos amigos e familiares, neste momento difícil, fica o sentimento de profundo pesar pela perda irreparável e gratidão pelos anos de dedicação de Dr. Perrone à Saúde de Rondonópolis” disse José Carlos.

FAMÍLIA

A reportagem foi informada que Lassimi Perrone foi transferida ontem para um leito de UTI, onde segue sob observação médica.

O quadro clínico do jornalista Lucas Perrone é menos grave. Ele está em um leito normal e um novo boletim médico deverá ser divulgado na tarde de hoje.

Além do jornalista Lucas Perrone, o médico deixa também as filhas Nara e Estela Franco Perrone, e dois netos Theo Piato Perrone e Mariana Perrone.