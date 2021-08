Dupla é presa suspeita de comercializar drogas no Padre Ezequiel Ramim

Dois jovens de 19 e 20 anos foram presos pelo Grupo de Ação Rápida (CAR) da Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (9), no bairro Padre Ezequiel Ramim, em Rondonópolis (MT).

Em rondas pelo endereço, a PM deparou com os indivíduos em frente a uma residência, e durante abordagem, a guarnição encontrou nas proximidades onde estavam os suspeitos uma vasilha com três porções de substâncias análogas a cocaína e também um caderno com anotações de venda de drogas.

Continuando a busca no imóvel, a guarnição encontrou no fundo da casa dos suspeitos em uma sacola pendurada no muro mais drogas e uma balança de precisão.

A Polícia também apreendeu papelotes e dinheiro que provavelmente seja proveniente da venda de drogas dos suspeitos no local e dois aparelhos celulares que os indivíduos negaram serem donos, porém os aparelhos foram encaminhados para que sejam realizadas as perícias.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão e os suspeitos foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.201614.