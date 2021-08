Edital da Lei Aldir Blanc promove concurso para escolha de projetos de artistas plásticos do município

Incentivar a produção de artes visuais proporcionando aos artistas da cidade o material necessário para realizarem seu trabalho. Esse é o foco do Edital Emergencial 009/2021, que, sendo um desdobramento da lei º 14.017 de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc, vai distribuir gratuitamente tintas, telas, pincéis e spays para que artistas plásticos residentes em Rondonópolis possam continuar a desenvolver suas atividades. Serão 25 propostas selecionadas, cujos autores receberão Kits contendo esses objetos.

Com o propósito de fomentar a economia da cultura local, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) apoia o edital, por meio do qual serão escolhidos os proponentes. A participação é restrita a pessoas físicas com comprovada atuação na área artística a que o documento se destina, ou seja, aqueles que fazem suas obras em telas. As inscrições já estão abertas e vão até do dia 23 de agosto, sendo realizadas somente on line.

Profissionais das artes visuais que se enquadrem no perfil a que a concorrência se destina e queiram apresentar sua proposta, devem acessar o edital pelo link edital-emergencial-n-0092021-lei-aldir-blanc.pdf (rondonopolis.mt.gov.br).

Dúvidas surgidas em relação à interpretação do edital podem ser sanadas pelos telefones da Secult 3411-5324/5325, através do e.mail [email protected] ou, ainda, presencialmente na própria Secretaria que fica na Rua XV de Novembro 247, Casario, Centro.