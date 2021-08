Ellen Pompeo diz que não pretende continuar atuando

Ellen Pompeo, protagonista da sére “Grey’s Anatomy”, confessou que não pretende continuar atuando após o fim da série, que foi renovada para a 18ª temporada e tem previsão de iniciar em setembro.

Em entrevista ao podcast Ladies First with Laura Brown, a intérprete de Meredith Grey afirmou que a atuação não é mais uma área que a deixa animada. “Não estou dizendo que não vou atuar nunca mais, talvez eu o faça, mas não estou super animada para continuar tendo uma carreira na atuação”, revelou a atriz.

Segundo Ellen, ela visa focar em abrir seu próprio negócio. “Eu estou mais empreendedora nesse momento. Estou animada para investir e abrir meus negócios. É uma área em que eu gostaria de crescer, usar a mente de outras formas”, diz a estrela.

Ellen Pompeo atua em Grey’s Anatomy desde 2005, quando a atriz tinha apenas 35 anos de idade. Atualmente, com 51 anos, a atriz participou de apenas dois projetos desde o começo da série, porém ela acredita que já fez o suficiente em sua carreira como atriz.

“Sinto que, embora não tenha feito um milhão de papéis diferentes, sinto que fiz.”, admite Ellen. Ela também disse que a vida agitada das gravações é para jovens: “Ficar sentada em trailers, viajar, filmar em Atlanta, em Vancouver. Não tenho vontade de ficar sentada em trailers às 23h e esperar para filmar minhas cenas, para ter produtores batendo na minha porta para me falar quando posso almoçar. Isso é para jovens”, afirmou, em um tom descontraído.

Ela ainda falou sobre como se viu em diferentes fases de sua trajetória e como se vê atualmente em relação às possibilidades de sua carreira. “Quando tinha 30 e pouco, eu me via em uma caixa. É por isso que continuei na série. Eu pensei ‘Meu Deus, quando puder negociar meu contrato novamente e sair disso, vou ter quase 40. Estou super marcada por esse papel, com 40 anos, então nunca mais vou conseguir trabalhar’. 15 anos atrás, achava que eu estaria no fim da minha carreira com atriz aos 40”, afirmou. “Agora que tenho 50 não me vejo desse jeito de forma alguma. Me vejo como alguém que pode fazer o que quiser ou também não fazer nada”, finalizou.