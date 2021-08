Em 24 horas, Mato Grosso registra mais 1 mil casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quarta-feira (18.08), 508.965 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.250 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.079 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 508.965 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.029 estão em isolamento domiciliar e 486.386 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 352 internações em UTIs públicas e 227 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está 63,31% para UTIs adulto e em 29% para enfermarias adultos.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (103.727), Rondonópolis (36.274), Várzea Grande (34.050), Sinop (24.246), Sorriso (17.513), Tangará da Serra (17.189), Lucas do Rio Verde (15.160), Primavera do Leste (13.978), Cáceres (11.147) e Barra do Garças (10.404).