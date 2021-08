Em 24h, MT tem 28 mortes e mais de 1,1 mil casos de Covid

Mato Grosso registrou 28 mortes e 1.104 novas confirmações de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

Os números são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e constam no boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (4).

Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 494.767 casos confirmados da doença, sendo registrados 12.898 óbitos.

Atualmente, 9.938 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras mais de 470 mil já se recuperaram do vírus.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 428 internações em UTIs públicas e 290 em enfermarias públicas.

Com isso, a taxa de ocupação está em 77,12% para UTIs adulto e em 33% para enfermarias adultos.

Os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 são: Cuiabá (100.677), Rondonópolis (35.277), Várzea Grande (33.058), Sinop (23.680), Sorriso (17.259), Tangará da Serra (16.886), Lucas do Rio Verde (14.726), Primavera do Leste (13.210), Cáceres (10.748) e Barra do Garças (10.075).