Em 45 dias, Estado deve desativar Centro de Triagem da Arena

O Governo do Estado deve desativar, nos próximos 45 dias, o Centro de Triagem da Covid-19, que funciona na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, nesta terça-feira (31).

Segundo ele, a medida é decorrente da leve queda no número de casos e internações em decorrência do vírus nas últimas semanas, em Mato Grosso. Além disso, o Estado também se preparar para um possível retorno – em breve – do público aos estádios de futebol.

Como se sabe, há uma expectativa de que a CBF dê esse aval neste segundo semestre do ano e a Arena Pantanal e usada pelo Cuiabá, em seus mandos de campo na série A do Brasileirão.

“O Centro de Triagem é um serviço suplementar do Governo do Estado, que sempre foi de atribuição municipal e um dia íamos ter que encerrar esse atendimento. Nós vamos agora fazer um plano de – paulatinamente – ir desligando esse serviço”, disse Gilberto.

Segundo ele, a expectativa é de que essa “triagem” de casos de Covid volte à sua origem, que é de responsabilidade das unidades básicas de saúde dos Municípios e que funcionam como porta de entrada do SUS.

“Vamos ter que planejar os atendimentos para que, no máximo, em até 45 dias, a continuar esse declínio no número de casos da Covid, a gente possa devolver aos municípios aquilo que sempre foi atribuição dos gestores municipais”, afirmou.

“Acho que por mais de um ano de pandemia já foi suficiente para os municípios se estruturarem nos atendimentos. E, no prazo máximo de 45 dias, vamos interromper as atividades na Arena. Até por força da necessidade de voltar o público aos estádios e também de buscarmos a dar foco aquilo que é prioridade ao governo do Estado, que é atuar fortemente nas cirurgias eletivas que foram paralisadas há muito tempo”, concluiu.