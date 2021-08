Em cima de trator, Galvan e produtores protestam na porta da PF

O presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan, participou de uma manifestação na manhã desta segunda-feira (23), em frente ao prédio da Polícia Federal, na cidade de Sinop.

“Desfilando” do alto de tratores, participaram do ato cerca de 200 produtores rurais da região, que se opõem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que teve Galvan como um dos alvos.

Atendendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandados na última sexta-feira (20), contra o presidente da Aprosoja e demais acusados de supostos crimes de ameaça contra a democracia e a ministros do Supremo.

Na manhã de hoje, havia a previsão de que o líder ruralista fosse ouvido pela PF, o que ainda não ocorreu.

Segundo os que compareceram ao ato, a ação é uma manifestação de apoio a Antônio Galvan. Alguns deles estavam vestidos camisas verde e amarela e carregavam bandeiras do Brasil.

“Estamos lutando por um Brasil melhor. Temos que preservar nossa liberdade e nossos direitos e vamos a lutar sim, pelos nossos direitos e pela nossa liberdade, com certeza”, diz nota divulgada à imprensa pelo grupo.

Galvan agradeceu o apoio de todos os produtores e reiterou o convite para as manifestações que ocorrerão no País no próximo dia 7 de setembro.

Produtores rurais e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão se mobilizar em manifesto em Brasília e em São Paulo.

Atos antidemocráticos

Antônio Galvan – que já presidiu a Aprosoja MT – se tornou alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) após acusação de praticar atos antidemocráticos.

A ordem de busca e apreensão contra o produtor autorizou o confisco de documentos, computadores e outros materiais relacionados à investigação.

Ele e os demais alvos da operação planejam realizar um protesto no dia 7 de setembro – data em que é celebrada a Independência do Brasil – na sede dos Poderes na Capital Federal.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, os investigados pretendiam abusar da liberdade de expressão, de modo a atentar contra a democracia.

O produtor rural chegou a participar de uma reunião, recentemente, defendendo o afastamento dos ministros do STF pelo Senado Federal.

Além de Galvan, foram alvos: o cantor Sérgio Reis, o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), o cantor Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como “Zé Trovão”, o cantor Eduardo Araújo, Wellington Macedo de Souza, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm.