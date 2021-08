Em Cuiabá, Bolsonaro defende agricultura em terras indígenas e critica ICMS

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje a CPI da Pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral e defendeu a inclusão de áreas indígenas no sistema de produção do agronegócio. Ele também criticou a falta de unificação das alíquota de ICMS e negou que o Governo Federal tenha responsabilidade nos altos preços do gás de cozinha e da gasolina. As declarações foram feitas em discurso em Cuiabá, onde ele cumpre agenda na manhã desta quinta-feira.

Bolsonaro chegou à capital de Mato Grosso pouco antes das 10 horas da manhã e foi recebido aos gritos de ‘mito’ por centenas de manifestantes. Sem usar máscaras, ele cumprimentou apoiadores, posou para fotos e depois seguiu para o Hotel Fazenda, onde participa de um seminário promovido pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Acompanhado da ministra Agricultura, Teresa Cristina, do governador Mauro Mendes, lideranças indígenas e vários políticos, o presidente falou por cerca de 10 minutos. Destacou que tem buscado a previsibilidade nas ações envolvendo a demarcação de terras indígenas e a preservação dos direitos de quem vive nas áreas rurais – incluindo a facilitação do acesso a armas. Segundo ele, esses seriam os motivos para as críticas que recebe fora do país.

“Isso (a atuação do Governo) pesa contra a gente. O mundo inteiro me ataca. Porque o mundo quer que nós nos transformaremos num grande parque nacional”.

Bolsonaro disse que hoje 14% do território brasileiro está demarcado como terras indígenas, uma área superior a dos Estados que integram a região Sudeste (SP, MG, RJ e ES). Para ele o país ganhará com o uso comercial dessas áreas.

“Imagine se nós pudéssemos trabalhar nessa terra com a aquiescência dos próprios indígenas. Hoje 8% do território nacional são voltados a agricultura e 22% para pecuária. Se eles (índios) assim o desejar incluir suas terras será muito bom”.

IMPOSTOS E COMBUSTÍVEIS

O presidente arrancou aplausos dos apoiadores ao criticar a falta de unificação da cobrança do ICMS pelo Estado. Apesar de afirmar que não estava culpando os governadores, Bolsonaro disse que a disparidade das alíquotas explicam os altos valores pagos pelos consumidores pelo gás de cozinha e pela gasolina.

“Não é verdade que botijão está R$ 130, está R$ 45. O Governo Federal zerou o imposto. A gasolina está cara ou barata? Tá barata, tá R$ 1,95, sendo que o imposto federal é de 74 centavos o restante é ICMS, é frete e margem de lucro”.

“Não reajustamos PIS e COFINS desde janeiro de 2019. Como estão os estados? A maioria ganha mais do que isso. Não estou culpando ou querendo atacar governador, estou falando o que a gente está fazendo”, disse ele cobrando que o Congresso Nacional regulamente uma lei para estabelecer uma alíquota única de ICMS em todo o país.

CPI E TSE

O presidente reservou boa parte do discurso para comentar as ações da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação do Governo Federal durante a pandemia e também as últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral – em especial as medidas tomadas contra sites e influenciadores digitais acusados de disseminar notícias falsas.

O presidente disse que até o momento a CPI não encontrou provas de corrupção e tem atuado para de forma política, contra os interesses nacionais.

“A CPI não atrapalha eu não, atrapalha o Brasil. Estas confusões não são provocada por mim. Da minha parte não haverá ruptura, sei das consequências internas externas de uma ruptura, mas provocam-nos o tempo todo”.

Em relação ao TSE, Bolsonaro criticou diretamente as prisões já determinadas pelo Poder Judiciário e o bloqueio de repasses financeiros das plataformas digitais aos profissionais investigados por divulgar notícias falsas.

“Não é justo prender quem quer seja sem o devido processo legal. Não é justo o TSE desmonetizar páginas que falem que o voto impresso é necessário ou que desconfiem do voto eletrônico. Daqui a pouco os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) vão fazer a mesma coisa. O TRE que é mais ligado ao governador vai perseguir aqueles que apoiam ou tem uma visão diferente da candidatura daquele governador. Liberdade de imprensa acima de tudo”, disse ele sob aplausos dos apoiadores.