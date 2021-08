Emanuel se cala sobre fraudes e adia entrega na Capital

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) postergou para a próxima terça-feira (3) as explicações sobre – mais um – esquema de supostas fraudes em sua gestão e que foram alvo da Operação Curare, deflagrada pela Polícia Federal.

Na sexta-feira (30), foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, que apuram fraudes em contratos da prefeitura em meio à pandemia da Covid-19.

A ação resultou no afastamento de mais dois secretários do Município: Célio Rodrigues (Saúde) e Alexandre Beloto (que respondia interinamente pela pasta de Gestão). Com isso, subiu para sete o número de membros do primeiro escalão afastados por supostos esquemas.

Além de não se posicionar imediatamente sobre os fatos – a não ser por meio de uma nota em que confirmou que cumpriria a decisão pelo afastamento de seus secretários – o prefeito ainda adiou a entrega de 144 novos ônibus do transporte coletivo municipal, que estava prevista para ocorrer na segunda-feira (2).