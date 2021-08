Entenda a origem do mito sobre a sexta-feira 13

Aos supersticiosos de plantão, hoje não é exatamente um dia muito bom, isso porque no Brasil, a sexta-feira 13 é considerada um dia azar. Mas o temor não é apenas dos brasileiros, é pode ser visto também em países anglo-saxões e em várias nações europeias.

Para entender a origem do mito, é preciso voltar um pouco no tempo. O número 13 era considerado portador de má sorte em várias culturas ocidentais, assim como a sexta-feira. Por isso, quando os dois coincidiam, as pessoas acreditavam que as chances de algo sair errado se multiplicariam.

Esta crença popular tem origem nas lendas nórdicas, nos costumes do Império Romano e no cristianismo. Mas afinal, como surgiu essa superstição?

Um dos primeiros indícios que temos contra o número 13 está numa das histórias narradas na mitologia nórdica.

Certa vez, houve um banquete para 12 convidados no Valhala, a morada dos deuses. Loki, filho de Odin, apareceu de surpresa, indignado por não ter sido chamado à festa.

Como gostava de pregar peças, Loki instiga seu irmão cego Hoder a matar Balder, um deus muito querido por todos. Hoder atira uma flecha e mata Balder, o que causou uma profunda tristeza entre as divindades.

Desde então, muitas pessoas acreditam que traz azar ter treze pessoas sentadas à mesa.

Mais tarde, quando o cristianismo começou a fazer suas primeiras conversões, as deusas nórdicas foram transformadas em bruxas.

Os romanos consideravam o 12 como um número perfeito. Afinal, 12 eram os signos do zodíaco, os deuses do Olimpo e as constelações. Por outro lado, o treze quebrava esta harmonia.

A sexta-feira também não era bem vista, pois era o dia quando eram realizadas as execuções dos condenados à morte. Não por acaso, Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira.

Por isso, os romanos evitavam fechar negócios e se casar na sexta-feira.

Com o advento do cristianismo, a sexta-feira passou a ser considerado um dia aziago, pois Jesus Cristo havia sido morto neste dia da semana.

Desta maneira, a Igreja Católica recomenda os fiéis a refletirem sobre a Paixão de Cristo, seu sofrimento e sua morte na sexta-feira.

Também o mito dos 13 convidados à mesa foi reforçado com o fato de que na Última Ceia estarem presentes treze pessoas: Jesus e seus doze apóstolos.

Capítulo 13 do livro do Apocalipse

Igualmente, no Livro do Apocalipse, no capítulo 13, o autor descreve a besta que será responsável pelo fim dos tempos. Mais um motivo para que os supersticiosos vissem nesta dezena uma fonte de males inesgotáveis.

Cumpre dizer que essas interpretações são feitas por pessoas que não tinham estudos e que a Igreja nunca aprovou estas associações. Afinal, os cristãos acreditam na providência divina e não na sorte ou azar.