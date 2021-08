Entidades e autoridades manifestam-se em favor de Alexandre de Moraes

O pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acabou gerando uma rara unanimidade no meio jurídico. Magistrados, promotores, advogados e as principais instituições e entidades do setor divulgaram manifestações de apoio ao ministro. Muitas também condenaram a atitude do presidente, considerada uma tentativa de constranger o magistrado e o Poder Judiciário.

Em comunicado conjunto os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) criticaram a iniciativa do presidente. Eles expressaram ‘preocupação com o pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais’.

Antes o próprio STF havia divulgado uma nota oficial repudiando o ato do presidente contra um de seus integrantes ‘por conta de decisões em inquérito chancelado pelo plenário da Corte’.

Na nota o STF diz ainda que o ‘Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal’. O STF também manifestou total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) disse estar ‘preocupada com a forma adotada pelo presidente da República para contestar as decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal’.

Segundo a ANPR, usar um pedido de impeachment para questionar entendimentos do tribunal é inadequado e representa ‘fator de desestabilização na relação entre os Poderes da República’.

Alexandre de Moraes também recebeu manifestações de solidariedade da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes Federais. Todas cobraram uma reação do Senado – a quem caberá decidir o destino do pedido.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também criticou a iniciativa do presidente Bolsonaro. Pelo Twitter, ele disse que o pedido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro é uma ‘iniciativa sem qualquer fundamentação jurídica’ que ‘reveste-se do repugnante intuito de criminalizar o Poder Judiciário’.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve manifestar-se oficialmente ao longo desta semana.

Assim como ocorre com o presidente da Câmara em relação aos pedidos de impeachment contra o presidente da República, Pacheco não é obrigado a colocar em votação a solicitação de Bolsonaro contra o ministro do STF.