Envolvido em roubo em posto de combustível é preso em flagrante

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá prendeu em flagrante nesta terça-feira (24) um dos autores do roubo cometido contra um posto de combustíveis na Capital.

No final da tarde desta segunda-feira, dois homens em uma motocicleta, um deles armado, abordaram a gerente na saída do estabelecimento, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, e roubaram um pacote com dinheiro que seria depositado. Eles ameaçaram a vítima e a obrigaram a entregar a chave da motocicleta. Um deles abriu o baú do veículo, pegou o dinheiro e fugiram do local utilizando uma motocicleta modelo Honda Biz preta.

Com as informações do fato, a equipe de investigação da DERF realizou diversas diligências e conseguiu chegar à identificação da motocicleta utilizada no roubo e à proprietária, que informou que seu namorado estava com o veículo.

O rapaz de 24 anos foi localizado na manhã desta terça-feira, no bairro Nova Canaã. Em interrogatório, ele declarou ao delegado Guilherme Bertoli que foi procurado pelo comparsa para que o ajudasse como piloto de fuga para o assalto. Após cometerem o crime, ele retornaram ao bairro Jardim Vitória, onde se separaram e o outro assaltante seguiu a pé.

O suspeito declarou ainda que o comparsa lhe prometeu R$ 500,00 para dar apoio ao roubo, valor que receberia posteriormente, mas que até o momento em que foi preso não havia recebido o dinheiro combinado.

Ele foi autuado em flagrante por roubo majorado e depois encaminhado para realização de exame de corpo de delito e apresentação em audiência de custódia da Justiça. O criminoso era monitorado por tornozeleira eletrônica, medida determinada judicialmente em processo que responde por tentativa de latrocínio.

As diligências da DERF prosseguem para localizar o outro envolvido no roubo.