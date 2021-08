Equipes de resgate brasileira leva medicamentos para auxiliar o Haiti

O Brasil enviou na manhã deste domingo (22) medicamentos e equipes de resgate para auxiliar a população do Haiti após um terremoto de magnitude 7,2 atingir o país último dia 14. A missão humanitária multidisciplinar envolve os ministérios da Justiça, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Regional.

O transporte dos especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas, além de kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica, serão levados pela aeronave de transporte KC-390 Millennium.

De acordo com dados oficiais, o tremor matou quase 2.200 pesssoas, feriu ao menos 12 mil e deixou mais de 700 mil com necessidade de assistência humanitária urgente. As cidades de Cayes e Jérémie, no sudoeste da ilha, foram as mais afetadas.

Além dos tremores, o Haiti também sofreu ao ser atingido pela tempestade Grace, que atingiu o país com fortes chuvas e ventos de 75 quilômetros por hora e aumentou a devastação na região.