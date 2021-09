Erasmo Carlos é internado após ser diagnosticado com Covid – 19

Com covid-19, Erasmo Carlos foi internado nesta terça-feira (31). A informação foi confirmada pela equipe do cantor e compositor em nota publicada no perfil oficial dele no Instagram.

“Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença”, informou o comunicado.

A assessoria do artista também agradeceu “a torcida, orações e carinho de todos os amigos”: “Continuem vibrando positivo!”.

Erasmo anunciou que tinha sido diagnosticado com a doença na semana passada. Na ocasião, o próprio cantor deu a notícia em vídeo nas redes sociais e disse que estava há três dias cumprindo o isolamento social.

O artista de 80 anos, que já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19, ainda reforçou a importância do imunizante.