ESF Cidade de Deus deixa de atender como unidade sentinela para Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunica que o ESF Cidade de Deus não irá mais atender como unidade sentinela para covid-19, ou seja, porta de entrada de pessoas com sintomas de doença respiratória. A partir da próxima segunda-feira (23) irão voltar a realizar no local todos os atendimentos que eram realizados na unidade básica de saúde antes da pandemia.

“Esta quarta-feira foi o último dia de atendimento nesta modalidade (sentinela) lá no Cidade de Deus. Nesta quinta e sexta, a unidade estará fechada ao público para fazer organização no local para que volte a funcionar na segunda como uma unidade básica de saúde durante o dia e a noite, no terceiro turno, realizar os atendimentos de urgência e emergência”, informa a coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Magda Soares.

Ela explica que o encerramento do atendimento como unidade sentinela à Covid-19 no ESF Cidade de Deus foi ocasionada pela melhora da classificação de risco do município em relação à contaminação da doença causada pelo novo coronavírus.

“Com a melhora do quadro na cidade, estamos fazendo estas adequações para que as unidades que faziam o atendimento sentinela, onde estão tendo baixa procura, voltem a realizar as suas atividades normais de unidade básica de saúde”, ressalta Magda.

Criadas pela Prefeitura de Rondonópolis ano passado, as unidades sentinelas visam prestar atendimento à população ainda nos primeiros sintomas da doença e, com isso, iniciar o tratamento da doença o mais rápido possível.

A partir de agora, conforme a coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde, os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em Rondonópolis receberão atendimento exclusivo no ESF Vila Rica e Policlínica Itamaraty.

“Lembramos à população que o Hospital Municipal Retaguarda também é porta de entrada para os atendimentos de casos leves e suspeitos da doença”, observou Magda.