Especialista explica o que não cortar para manter saúde física e mental em dia

Com o aumento no preço dos combustíveis e a bandeira de conta de luz subindo para 50% neste mês, os brasileiros já começam a pensar em evitar gastos extras e em economizar dinheiro para não correr o risco de acumular dívidas. Mesmo antes desses reajustes, a pandemia já tinha sido um dos motivos para incentivar as pessoas a poupar dinheiro. De acordo com uma pesquisa feita pela Toluna em fevereiro deste ano, 70% dos entrevistados disseram que passaram a economizar mais por causa da Covid-19.

Porém, na hora de cortar os gastos, é importante ficar de olho com o que é descartado do orçamento, principalmente nesse período, onde as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente.

“É preciso cautela, pois algumas atividades que fazemos no dia a dia podem ser essenciais para manter nosso equilíbrio mental, então tudo precisa ser avaliado para não se tornar algo prejudicial”, explica o educador financeiro Tiago Cespe.

Alguns gastos proporcionam bem-estar e até mesmo melhoram a qualidade de vida, pois não são apenas prazeres momentâneos, são experiências que fazem toda a diferença na rotina de qualquer pessoa. Para quem quer se planejar para conseguir manter as contas em dia e ao mesmo tempo não cortar atividades essenciais do dia a dia, o educador financeiro explica o que deve ser mantido nesse período para não prejudicar a saúde mental, confira:

– Educação

A educação é fundamental em qualquer momento da sua vida e é justamente nos momentos mais desafiadores que você vai poder utilizar de todo conhecimento que você adquiriu. Então renunciar à sua educação não é a melhor saída para sair da crise. O ideal é realmente o contrário, nos momentos mais desafiadores, buscar adquirir novos conhecimentos para poder superar os desafios. Isso vale para você, seus filhos e sua família.

– Cultura

Crise não significa que você precisa virar um monge recluso, preso em uma caverna meditando dia e noite sem acesso à informação. Os principais museus e teatros do mundo contam com tour virtual, cursos culturais gratuitos, apresentação de peças teatrais e até mesmo exposições de obras ao vivo.

– Coisas que mantém seu equilíbrio mental

Realizar atividades físicas, mesmo que em sua casa é algo que você não pode abrir mão. Atualmente existem diversos canais no Youtube e aplicativos com aulas gratuitas de exercícios, Yoga e meditação. São atividades fundamentais para manter seu equilíbrio mental, foco nos seus objetivos e o corpo saudável.

-Saúde e Alimentação saudável

Em momentos como esse é bem natural que você tenha a sensação de estar de férias e relaxar com sua alimentação, abusando de lanches rápidos e prejudiciais à saúde. Então o que você pode cortar nesse momento, já que o mais indicado é justamente evitar aglomeração social, são os gastos com bares e restaurantes. O importante é que você mantenha uma alimentação saudável e balanceada, rica em legumes, verduras e frutas. Aproveite também para cozinhar em família.

-Investimentos

Hoje em dia, ter uma reserva de emergência é essencial. Isso porque imprevistos acontecem a todo momento.

Na maioria das vezes, são pequenas coisas do dia a dia que não tem tamanha proporção como uma pandemia, mas, acontecem coisas como um carro que quebra, um cano que estoura, ficar desempregado e coisas que fazem parte da vida. Se você já está preparado, você não cai na armadilha de ter que tomar um empréstimo sempre que um imprevisto acontecer. Vale lembrar que seus sonhos e objetivos continuam existindo, com ou sem pandemia. Você não deve adiar seus sonhos porque está passando por uma crise, então continue investindo.

– Caridade e doações

Manter a disciplina com seu dinheiro logo vai te proporcionar bons frutos. Além da realização dos seus sonhos, seus objetivos, acesso à educação e cultura, você poderá ajudar aqueles que são menos afortunados. Imagina que nesse momento de crise, se a situação está desafiadora para você, existem creches e orfanatos que necessitam de doações. Como elas estão sobrevivendo nesse momento? Portanto, reserve uma quantia para ajudar quem mais precisa nesse momento.