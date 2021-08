Esposa está a procura de marido que foi para o motel com outra mulher e desapareceu

Uma mulher que reside no bairro de Jardim das Flores em Rondonópolis está à procura de seu esposo que está desaparecido desde a última quinta-feira (18).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2021.213321, a mulher informou que seu esposo trabalha em uma fazenda e no último dia que foi visto ele chegou por volta das 18h e às 19h saiu sem dizer para onde iria.

Na sexta-feira (20), ela ficou sabendo que o desaparecido estava em um táxi com uma mulher e eles entraram em um motel nas imediações do bairro Jardim das Flores.

A mulher ainda informou que descobriu que o marido tinha passado mal dentro do motel, então ela se dirigiu até o Hospital Regional e também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a procura do esposo, porém, não o encontrou.

Ela finaliza dizendo que ele estava com aproximadamente R$ 6 mil e possivelmente deve ter usado droga com a mulher dentro do motel e por esse motivo passou mal e desapareceu.