Estudante é sequestrado após sair da faculdade e suspeito é preso pela PM

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de sequestrar, roubar e manter um estudante de 19 anos em cárcere privado, na noite desta quarta-feira (11), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT). Um segundo envolvido no crime conseguiu fugir.

A vítima foi abordada pelos suspeitos no momento em que saia da faculdade. Os indivíduos entraram no carro da vítima e obrigaram o estudante a fazer transferências bancárias para a conta de um outro suspeito. A vítima estava o tempo todo sendo ameaçada com uma arma de fogo na cabeça.

A guarnição foi acionada pela família do estudante, que informou que o rapaz havia saído da faculdade e não atendia o celular. A família percebeu uma movimentação estranha na conta da vítima, sendo várias transferências (pix) de alto valor.

Diante das informações, a guarnição realizou diligências e encontrou o carro da vítima transitando sentido a avenida Lions Internacional.

Ao avistar a viatura, os suspeitos fugiram pelas ruas da cidade. Ao atravessar a avenida Marechal Rondon, os suspeitos não conseguiram fazer a curva e o motorista bateu no meio-fio e estourou os dois pneus da frente do carro da vítima.

Os suspeitos desceram do veículo e correram para dentro de um matagal localizado na quadra de esquina da avenida José Barriga com a Marechal Rondon, momento em que a guarnição desembarcou da viatura e começou o acompanhamento a pé.

Um dos suspeitos desceu do carro com uma arma de fogo em punho e efetuou dois disparos contra a guarnição, momento em que os policiais revidaram com alguns disparos contra os suspeitos.

Um dos suspeitos foi detido. Já o homem que estava com a arma de fogo conseguiu fugir pelo matagal.

O estudante foi resgatado sem lesões e disse para os policiais que estava em poder dos sequestradores desde o momento em que saiu da faculdade, quando foi abordado e que desde então, os suspeitos vendaram os olhos da vítima e foram em vários lugares usando os cartões bancários do estudante, fazendo vários pix para uma determinada conta.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O aparelho celular do suspeito que fugiu foi encontrado dentro do carro da vítima.

As informações constam no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.204176.