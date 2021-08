Ex-candidatos a prefeitura de Rondonópolis descartam fraude na eleição

Será que houve fraude na eleição do ano passado em Rondonópolis? A dúvida surgiu em muitas cabeças após a entrevista concedida ao portal Agora MT pelo empresário Cláudio Ferreira , ex-candidato a prefeito e um dos líderes da manifestação realizada no último domingo pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. Cláudio não descarta a possibilidade, mas a maioria dos seus concorrentes em 2020 não têm dúvidas de que a eleição foi limpa e o resultado expressou fielmente a vontade depositada nas urnas pelos eleitores.

Além de Cláudio, a cidade teve outros sete candidatos na disputa. Enviamos a pergunta, e também outros questionamentos relacionados ao sistema eleitoral, para Thiago Muniz, Luiz Homem de Carvalho (Luizão), Ubaldo de Barros, Kléber Amorim, Kleison Teixeira, Vanderlei Bonoto e também ao vencedor do pleito, José Carlos do Pátio.

Ubaldo respondeu parcialmente. Luizão e Zé do Pátio ainda não enviaram as respostas. Os demais disseram reconhecer a legitimidade do resultado.

“A eleição em Rondonópolis foi vencida pelo prefeito José Carlos do Pátio de forma legal. Ele teve habilidade pra vencer. Nossa derrota eleitoral veio de diversos outros fatores, mas de forma nenhuma por uma fraude em urna eletrônica. Não acredito nisso”, disse o médico Kléber Amorim, que disputou a eleição pelo PT.

Thiago Muniz (DEM), liderou a coligação que reunia também o PSB, MDB, PDT e o PSC. Antes havia sido eleito vereador por duas vezes e perdido uma disputa para a Câmara. Ele diz confiar na urna eletrônica e não vê motivos para duvidar do resultado da eleição.

“Na minha opinião não teve fraude, não acredito nesse tipo de coisa. Quem conhece de fato o sistema, os procedimentos feitos pela Justiça Eleitoral com acompanhamento do Ministério Público Eleitoral, sabe que é um sistema totalmente transparente e seguro”.

“Eu já venci duas eleições e perdi duas com a urna eletrônica. Quando eu perco a eleição não vale nada e quando eu ganho ela tá certa? É injusto colocar um sistema tão moderno e seguro em dúvida”, completou.

Ubaldo Tolentino de Barros, empresário e ex-vice prefeito da cidade, disputou a eleição pelo Cidadania. Terminou o pleito com menos de um por cento dos votos e mesmo assim diz não acreditar em fraude.

“Na verdade não houve fraude na última eleição. O que houve foi compra de votos”, reclama Ubaldo.

A queixa ao abuso do poder econômico nas eleições é antiga, mas não consta na agenda dos que foram às ruas nos protestos convocados pelo presidente Bolsonaro.

SEM PROVAS

O coronel Vanderlei Bonoto, que integra o Corpo de Bombeiros e disputou a eleição pelo PRTB, faz duras críticas ao sistema eleitoral. Ele disse que apoia integralmente as teses do presidente Jair Bolsonaro e acredita que o voto impresso/auditável dará mais segurança às eleições. No entanto, ele diz que não há como contestar o resultado do pleito no município.

“Em relação à fraude, como a quem acusa cabe o ônus da prova e nosso grupo não tem provas de que houve fraude nas eleições municipais de Rondonópolis em 2020, não podemos afirmar que houve, mas podemos afirmar que não confiamos nas urnas eletrônicas até que estas sejam auditáveis”, destaca Bonoto

Em sentido oposto, mas também atestando a legalidade das eleições municipais, Kléber Ferreira, do PSOL, faz críticas ferrenhas ao governo e às teses bolsonaristas. Para ele, a discussão sobre o voto impresso/auditável é uma estratégia visando evitar a discussão sobre os mortos pela Covid-19, as denúncias de corrupção e os questionamentos sobre o desempenho do governo federal”.

“Não houve fraude (na eleição de Rondonópolis), questionar o sistema eleitoral é questionar a soberania do voto. O nosso sistema eletrônico de votação é o mesmo que garantiu as eleições de Bolsonaro, desde à implantação da urna.” declarou.

ÍNTEGRA

Além de questionar os candidatos sobre a ocorrência de fraude na eleição municipal, o portal Agora MT também pediu a opinião deles sobre os problemas do sistema eleitoral, as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e sobre a situação da Democracia no país.

Clique nos nomes a seguir para ler na íntegra o que disseram Thiago Muniz, Vanderlei Bonoto, Kléber Amorim e Kleison Teixeira.

As opiniões dos outros candidatos serão publicadas assim que eles responderem todas as perguntas feitas pela reportagem.