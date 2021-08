Ex-deputado diz que Mendes é “imbatível” com apoio de Bolsonaro

Presidente do Patriota em Mato Grosso, o ex-deputado federal Victorio Galli, afirmou que o governador Mauro Mendes (DEM) será um candidato “imbatível”, em 2022, caso saia à reeleição com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Galli é um dos principais aliados do presidente no Estado e disse que os partidos de direito trabalham na construção de um nome para concorrer ao Palácio Paiaguás no próximo ano.

Ainda assim, não descartou a possibilidade de Mendes obter o apoio de Bolsonaro.

“Em Mato Grosso, Bolsonaro tem aceitação de mais de 70% da população. Só se for uma pessoa ‘sem noção’ que vai querer entrar na disputa sem apoio do governo. Se o Mauro Mendes conseguir apoio do Bolsonaro, ele vai ficar imbatível”, disse.

“A direita está construindo a possibilidade de ter candidatura, mas não temos um ‘nome de estimação’. Estamos criando um grupo e um nome deve ser apresentado ao presidente Bolsonaro”, emendou ele, sem adiantar quem seriam os cotados para tal posto.