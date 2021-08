EXCLUSIVO | Mulher bêbada dirige carro pela contramão e provoca acidente

Um jovem de 24 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um carro Nissan Versa e um Fox na madrugada deste sábado (14), no Centro, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da Polícia Civil (PC), a motorista do carro Versa seguia pela avenida Amazonas, na contramão da pista, quando invadiu a preferencial e bateu no carro Fox que seguia pela avenida José Barriga.

Com a força da batida, o motorista do Fox perdeu o controle e o carro capotou. O passageiro do veículo ficou ferido e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A motorista fez o teste de bafômetro e foi constatado embriaguez. Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e registrou os fatos.