Facmat apoia Ferrogrão para o desenvolvimento de Mato Grosso

O presidente da entidade, Jonas Alves, participou do evento de articulação pela ferrovia, realizado neste sábado (21.08), em Sinop, com a presença do ministro da Infraestutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A organização foi da Prefeitura de Sinop, com o apoio da União das Entidades de Sinop (UNISIN) e participação da Associação Comercial e Empresarial de Sinop (ACES).

“Como pudemos acompanhar durante a apresentação do ministro, a Ferrogrão é uma alternativa importante para promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos e renda à população”, destacou o presidente da Facmat.

Ele enfatizou ainda que, conforme demonstrado, o projeto traz resultados imediatos com a geração de emprego e seus efeitos positivos para a economia perduram por toda a sua vida útil. “Precisamos pensar na geração de empregos, em um momento em que temos quase 15 milhões de desempregados no país. Só assim vamos conseguir tirar a nossa população da linha da miséria e aquecer a economia nacional”, reiterou.

O ministro Tarcísio Freitas destacou durante o evento que os críticos da Ferrogrão não conhecem a realidade da potencialidade de Mato Grosso. “Vejo algumas pessoas falando em agressão aos povos tradicionais, agressão ao meio ambiente. Pela primeira vez eu me deparei em ter que mostrar que uma ferrovia é sustentável, sendo que a opção a essa ferrovia é a duplicação da NR-163″, argumentou.

Para o prefeito Roberto Dorner, o ministro atendeu o chamado não só de Sinop, mas de Mato Grosso. “A gente sabe que é com a união que faz a força e a gente convocou as pessoas para fazer presença. Estou muito feliz. O nosso pedido é unânime”, acrescentou.

Segundo o governador Mauro Mendes, Mato Grosso é o estado que tem o maior volume de investimentos na área de infraestrutura e a ferrovia estadual é uma delas, lançada recentemente e que vai permitir chegar a Cuiabá e ao Médio Norte (Nova Mutum e Lucas do Rio Verde).

“É um verdadeiro desafio tirar os entraves ambientais. Um estudo importante mostrou que nos próximos 10 anos a procura por alimentos vai crescer 20%. O único país do mundo com produção de alimentos para suprir essa demanda chama-se Brasil e o único estado brasileiro que pode dobrar a sua produção em 10 anos chama-se Mato Grosso”, lembrou o governador.

O presidente da Associação Comercial de Sinop, Cleyton Laurindo, também participou do evento, juntamente com prefeitos do Nortão, Médio Norte, Sul do Pará, deputados federais, estaduais e dirigentes de entidades.

Objetivos da Ferrogrão

– Reequilibrar a matriz de transportes, privilegiando modais menos poluentes;

– Reduzir o tempo e o custo do transporte de cargas;

– Promover a competição;

– Estabelecer alternativas para os fluxos de cargas ao mercado consumidor;

– Promover uma logística exportadora competitiva para a região do Arco Verde;

– Movimentar mais de 40 milhões de TU até 2060.

Destaques do projeto

Alguns destaques do projeto apresentados pelo ministro no evento é que a ferrovia deve reduzir em 50% do total de emissões de CO2 da atmosfera gerado na BR 163, além de reduzir R$ 6,1 bilhões externalidades (acidentes, congestionamentos etc). A ferrovia passa exclusivamente na faixa de domínio da BR-163/MT, não sobrepondo terras indígenas, quilombolas ou unidades de conservação.

Também serão instalados 483 travessias de fauna, recuperados 723 áreas degradadas pré-existentes, reflorestadas 1,5 mi de mudas em 700 ha e compensações socioambientais estimadas em mais de R$ 700 milhões (R$ 29 milhões só para SNUC).