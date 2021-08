Família decide sepultar Dr. Perrone em Rondonópolis; esposa e filho seguem internados

O corpo do médico Marío Luiz Perrone será sepultado amanhã (07), às 10 horas, no cemitério da Vila Aurora. Inicialmente a informação era que o corpo seria cremado, atendendo a um pedido do próprio Perrone. Mas, no fim da tarde, familiares informaram que a cremação deverá ocorrer em um momento posterior.

Hoje várias autoridades manifestaram pesar pela morte do médico, que foi o primeiro pediatra de Rondonópolis e faleceu na manhã desta sexta-feira, aos 77 anos, vítima da Covid-19.

O prefeito José Carlos do Pátio divulgou nota oficial e também se manifestou em suas redes sociais. “O pediatra Dr. Perrone foi quem cuidou de meus filhos, profissional excelente e por quem eu tinha muita admiração. As mais sinceras condolências à toda família que é pioneira no município e faz parte da história do município”, declarou.

José Carlos desejou saúde e pronta recuperação ao jornalista Lucas Perrone e a sua mãe Lassimi Franco Perrone.

O deputado estadual Thiago Silva também divulgou mensagem lamentando o falecimento.

“O dr. Mário Perrone dedicou sua vida à pediatria em Rondonópolis. Atuou durante décadas em hospitais públicos e particulares e também foi perito do INSS. Perrone também era pai da Estela, Nara e do amigo jornalista Lucas Perrone, que tive a honra de ter em minha equipe na Assembleia Legislativa”, disse Thiago ao falar da tristeza com que recebeu a notícia.

A vereadora Kalynka Meireles expressou o sentimento dos colegas de Câmara e dos profissionais de imprensa, onde a família Perrone também é muito querida. “Respeitado por todos os colegas, foi um grande profissional, ser humano ímpar, pai, esposo e avô de grande coração, que deixará um vazio eterno em nossas vidas. Sua falta já está sendo sentida por todos nós”, disse.

LASSIMI E LUCAS

Lassimi Franco Perrone, esposa do médico, e o filho dele, o jornalista Lucas Perrone, continuam internados no hospital da Unimed em Rondonópolis.

O quadro de saúde de Lassimi é o mais delicado. Ela está na UTI e há a possibilidade de que seja transferida para um hospital no estado de São Paulo. A situação de Lucas Perrone também inspira cuidados, mas é um pouco melhor.

Assim como o médico Mário Perrone, Lassimi e Lucas fazem parte da história de Rondonópolis. Ela é filha do lendário maestro Marinho Franco e durante muitos anos foi crooner da banda ‘Marinho e seus Beat Boys’ – principal referência na história musical do município.

Já Lucas Perrone foi assessor parlamentar e secretário de Imprensa da Prefeitura de Rondonópolis, mas ganhou notoriedade como jornalista.

Lucas milita na imprensa há mais de 30 anos, com atuação marcante nos principais veículos de comunicação da cidade e do Estado. É considerado um ‘profissional multimídia’, pelo domínio da mídia escrita e também das técnicas de comunicação em rádio, TV e internet.