Família não faz viagem de férias há 4 anos para não deixar cachorros sozinhos

O casal inglês Emma Bone, de 33 anos, e Mark, de 40 anos, não viaja em férias há oito anos para não deixar seus cachorros sozinhos na casa onde a família mora em Hexham, Northumberland, no norte da Inglaterra. Até mesmo a lua de mel do casal foi suspensa para que eles pudessem passar horas cuidando dos animais.

Atualmente, eles tutelam sete cachorros da raça Terra Nova chamados Granny Bay, Moonie, Dom, Roo, Monroe, Tuppence e Kit. Os animais vivem na residência com o casal e com as crianças Wade, de 10 anos, Tate, de 3 anos, e Zach, de 1 ano.

“Não saímos de férias. Na verdade, nem sequer passamos a lua de mel e estamos casados ​​há quatro anos. Nós saímos por uma noite a cada ano e, para que isso aconteça, temos que dividir os cães entre vários amigos e familiares. É uma operação militar e um pesadelo logístico”, contou Emma ao Daily Mail.

A chegada dos cães mudou bastante coisa na vida do casal, que admite que “é difícil manter o andar de baixo da casa limpo” e até mesmo “andar pela cozinha”, especialmente na hora de cozinhar. “É como tentar entrar em seu armário de panelas com oito sacos de areia molhada no caminho. Também não vou ao banheiro sozinha há anos. Eles sempre vão junto porque essa raça adora estar com sua família. Quando alguém quer um carinho, todos querem, então, na maioria das vezes, meu marido apenas se deita no chão e deixa que o cerquem”, relatou a tutora.

Segundo Emma, os sete cachorros comem diferentes alimentos secos a depender da idade que possuem. “Custa uma fortuna alimentar a todos”, afirmou. “Levo cerca de três horas para limpar cada um e nosso objetivo é dar banho pelo menos uma vez por mês com escovação regular nos intervalos”, completou.

Pensando no bem-estar dos animais, a família decidiu se mudar para uma propriedade no campo, onde os cães têm mais espaço para andar e podem nadar em um riacho. De acordo com Emma, seus cães têm um “amor natural por crianças pequenas, o que é absolutamente cativante”. “Eles realmente são a babá do mundo canino. Eles são doces, divertidos, peculiares, atrevidos e absolutamente maravilhosos”, acrescentou.

“As pessoas sempre reagem com espanto. Eles provavelmente pensam que somos loucos e, com toda a honestidade, provavelmente somos. As contas de comida são altas e as contas do veterinário são ainda maiores, mas o amor que eles nos dão compensa tudo isso”, concluiu.