Foragido da justiça pelo crime de homicídio é preso

Um homem de 33 anos que estava foragido da justiça, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (5), no km 48 da BR-364, em Alto Garças (MT).

A PRF abordou uma moto Honda/Titan CG Fan (preta) que transitava na rodovia. Durante o procedimento de fiscalização, foi constada que a moto não tinha registro nos sistemas PRF e DETRAN e o condutor se identificou com um nome, que gerou suspeita dos policiais, e, ao ser questionado, informou o nome verdadeiro.

Em continuação à abordagem, a equipe identificou que se tratava de um homem foragido da justiça.

Em consulta à Polícia Judiciária Civil/RO, foi encontrado um mandado de prisão contra o indivíduo, expedido pela 1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, pelo crime de homicídio.

Em busca pessoal na mochila do motociclista, foi encontrado um documento de identidade com indícios de falsidade com o nome declarado no início da abordagem.

Além do condutor, havia uma passageira, onde nada foi encontrado de ilícito.

O condutor foi encaminhado, ileso, à Polícia Judiciária Civil de Alto Garças/MT, e a motocicleta, encaminhada ao pátio da PH Auto Socorro, também na cidade de Alto Garças/MT.

Para garantir a segurança da equipe e do conduzido, devido a agitação e nervosismo, fez-se necessário o uso de algemas.