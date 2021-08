Força Tática age rápido após denúncia, recupera moto desmontada e prende suspeito

Peças de uma motocicleta foram recuperadas na noite desta segunda-feira (23) próximo das imediações da Rodovia do Peixe.

De acordo com informações do Tenente Edmilson, a 14ª Companhia Independente Polícia Militar de Força Tática recebeu uma denúncia anônima que no local acima indicado havia um suspeito com peças de uma moto furtada.

De imediato a guarnição foi conferir o fato e se confirmou a veracidade dos fatos.

A moto Yamaha de cor vermelha foi furtada no último sábado (21) no bairro Santa Marta.

Diante das circunstâncias o suspeito foi preso e as peças da moto desmanchada apreendida.