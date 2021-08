Fred pode se tornar o segundo maior artilheiro brasileiro na Libertadores

Fred não se cansa de escrever novos capítulos em sua já vitoriosa carreira. E o ídolo tricolor está a um gol de colocar mais uma marca importante na coleção. Se balançar as redes na partida contra o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira (19/08), no Equador, o camisa 9 vai se tornar o segundo maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores.

Com 24 gols marcados, Fred está a apenas um gol de se igualar a Palhinha, vice-líder do ranking. Caso faça dois gols, o goleador tricolor vai se isolar na segunda colocação da lista. O maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores é Luizão, com 29.

Desde que voltou ao Fluminense, Fred tem se habituado a bater recordes e atingir marcas importantes. Recentemente, ele se igualou a Edmundo como o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 153 gols, e deu mais um passo rumo à vice-liderança da artilharia da competição. Ele agora está a um gol de Romário, que anotou 154 gols. Caso marque mais duas vezes no Brasileirão, o camisa 9 será o segundo colocado da lista de forma isolada, ficando atrás somente de Roberto Dinamite, que tem 190 gols. Fred lidera a lista do campeonato na era dos pontos corridos.

Em seu retorno ao Fluminense, Fred já rompeu a barreira dos 400 gols na carreira e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Tricolor (agora com 191 gols, atrás apenas de Waldo – 319). Outra marca que Fred pode alcançar na temporada é a artilharia da Copa do Brasil em todos os tempos. Com 35 gols, ele está a apenas um de se igualar a Romário e a dois de se isolar no topo da lista. Nas quartas de final da competição, o Fluminense vai enfrentar o Atlético-MG.

Os maiores artilheiros brasileiros da Libertadores

1°- Luizão (29 gols)

2°- Palhinha (25 gols)

3°- Fred (24 gols)