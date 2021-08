Gasolina vs diesel: o que é melhor?

Na hora de comprar um carro como o Jeep Compass surge a dúvida e, com ela, a famosa pergunta: é melhor um carro que funcione com gasolina ou com diesel? Pois bem, existem diversos fatores que podem influenciar à escolha, e vão desde a parte econômica até o relacionado com o meio ambiente.

Sem dúvida alguma, existem diferenças entre um Jeep Compass usado a gasolina e outro a diesel. Devido as emissões de gases e a contaminação que acontece nas grandes cidades do mundo todo, o questionamento entre gasolina ou diesel começou a pairar no ar.

Há um bom tempo que começaram a aparecer normativas com a intenção de reduzir a contaminação nas grandes cidades. Há alguns anos, os carros usados como o Compass diesel, por exemplo, superaram em vendas aos carros usados de gasolina, porque melhoraram o rendimento e reduziram a fumaça e os barulhos que eram muito chatos no passado.

Durante anos, a opção de veículos a diesel, como o carro Jeep Compass diesel, foi a opção mais escolhida. No entanto, por conta das emissões, os veículos a diesel foram perdendo popularidade e, desse modo, os veículos a gasolina aumentaram as vendas.

De lá pra cá, as comparações entre gasolina e diesel viraram motivo de debate. O diesel continua oferecendo algumas vantagens em relação aos outros tipos de combustível. Mas ainda é complicado dizer qual é melhor para comprar um carro, porque com o passar do tempo, as diferenças entre eles em relação à contaminação ambiental vão se borrando.

Vantagens e desvantagens

Muitos consumidores procuram tomar a decisão baseando-se nas suas economias, além da relação direta com o meio ambiente e as suas posições ecologistas. Porém é muito importante, na hora de escolher uma opção, levar em consideração as suas necessidades. Por que motivo?

Pois bem, em função da quilometragem, do consumo e principalmente do tipo de uso que você vai dar ao Compass longitude, por exemplo, será mais fácil, mais simples, escolher entre um tipo de carro e o outro.

Vantagens dos carros a gasolina:

A potência do carro quando sobe as revoluções.

Menores consumos em motores de última geração.

Motores mais silenciosos.

Tipo de motor mais simples, motivo pelo qual diminuem os danos.

Melhor motor para os carros esportivos.

Motor ideal em carros que têm pouca utilização e poucos quilômetros rodados por ano.

Motor ideal em carros simples e baratos.

Emissões de partículas muito controladas nos carros modernos.

Desvantagens dos carros a gasolina: