Gefron prende 7 pessoas com 50 kg de drogas, armas e munições

Sete pessoas foram presas e aproximadamente 50 kg de drogas foram apreendidos pelo Grupo Estadual de Segurança na Fronteira (Gefron), nesta segunda-feira (23), em Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá). Também foram encontradas com os suspeitos armas e munições, além de outros equipamentos eletrônicos.

Durante operação Hórus/VIGIA, na fronteira entre Brasil e Bolívia, policiais faziam patrulhamento pela Rodovia MT-388, próximo à região do Laranjal, quando avistaram três motocicletas com dois ocupantes cada, em atitude suspeita. A equipe abordou um homem e uma mulher, que estavam na última motocicleta, e constatou que o pneu traseiro estava furado.

O piloto informou que iria pedir apoio em um sítio próximo, onde os outros motociclistas entraram, que era de propriedade de um amigo. Os policiais foram até o local para realizar a abordagem das outras duas motocicletas, que foram avistadas já na entrada do sítio Céu Azul. Três suspeitos foram vistos, sendo um na área da casa, outro saindo de um paiol de ração, onde estava a mochila com entorpecente e que se identificou como proprietário, e o terceiro suspeito foi detido com uma mochila de cor verde com entorpecente correndo no pasto.

Em revista no interior da residência foram encontrados mais dois suspeitos no quarto do proprietário. Foram encontrados 50 tabletes e três invólucros de substância análoga a super maconha, totalizando 48,5 kg, e dois tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína (1.430 kg). Só de entorpecentes, o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 30.381,00.

Foi solicitado apoio para o Centro de Operações do Gefron, que enviou uma viatura para auxiliar nas buscas e varreduras no local, onde foi encontrado o restante dos materiais apreendidos. Entre eles, estavam 58 munições de calibre 22 mm; 24 munições de calibre 9 mm – R$ 213,60; quatro munições calibre 12 GA; e uma carabina CBC Montenegro de pressão 5.5mm.

Os suspeitos relataram que receberiam a quantia de R$ 2 mil, cada um, pelo transporte do entorpecente. Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres (214 km ao Oeste da capital), para as providências cabíveis.

O prejuízo total ao crime, incluindo as drogas, munições, arma, motocicletas e materiais eletrônicos apreendidos, é de R$ 203.029,60.