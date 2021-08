Giovanna Ewbank mostra Titi ainda bebê antes da adoção

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu com uma raríssima foto de sua primogênita Titi quando ainda era bebê. Atualmente, a filha da apresentadora com o ator Bruno Gagliasso já tem oito anos de idade.

Mas Giovanna Ewbank mostrou agora sua primeira foto com Titi. Ela decidiu mostrar as fotos que os internautas pedissem relacionadas a sua vida. E uma internauta pediu a primeira foto de Giovanna com Titi.

A apresentadora então mostrou o lindo registro em que Titi aparece toda sorridente e ganhando um beijinho de Giovanna. A foto foi feita quando Titi ainda era bebê e antes de ela ter sido adotada por Giovanna e Bruno. A adoção de Titi ocorreu após um ano e meio de trâmites judiciais, durante este período a apresentadora e o ator inclusive moraram no Malawi, país de origem de Titi e também de seu filho do meio Bless, seis anos, por alguns meses.

Vale lembrar que Bless só foi adotado pelo casal alguns anos depois de Titi. A adoção de Titi aconteceu como uma surpresa para Giovanna e Bruno. Isto porque a apresentadora viajou para o Malawi para gravar um quadro para o Domingão do Faustão. Foi quando ela se encontrou com Titi e percebeu que havia de fato encontrado com sua filha! A partir deste momento, a apresentadora e o ator começaram todo o processo para adotar Titi. Já a adoção de Bless foi planejada pelo casal, que queriam que Titi tivesse um irmão do mesmo país de origem que o seu.

Os internautas foram só elogios para Giovanna Ewbank com a fofa Titi ainda bebê. “Que linda esta foto! Já dá pra ver todo o amor que você sente pela sua filha!”, comento uma internauta. E outra internauta ainda disse: “Vocês realmente nasceram para serem mãe e filha! Que foto mais linda!”. E uma internauta ainda afirmou: “Que coisa mais linda vocês duas juntas! A Titi era um bebê muito fofa e agora também é uma menina linda!”.