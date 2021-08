Gkay desabafa após críticas ao visual: ‘Hoje me acho um monstro’

Gkay fez um desabafo nas redes sociais sobre as críticas que sofre em relação ao seu visual.

“Cansada a ponto de não sentir mais nada. Ai gente, tem dias que fico inconformada de ser feia mas é isso. Na verdade, antes eu me achava bem bonita, mas depois de ler tanto que eu era feia, horrorosa e etc, hoje eu me acho um monstro, é isso”, começou a influenciadora em uma série de mensagens.

“Para vocês terem ideia criaram uma trend, sim gente, uma trend no TikTok dizendo ‘famosas que são feias e ninguém fala’ e a primeira da lista era sempre eu, aí vocês querem que eu me sinta como? Vendo milhões de likes e comentários lá todo mundo concordando e aplaudindo”, explicou Gkay ao falar dos vídeos que criticam sua aparência.

Gkay chegou a compartilhar um dos vídeos, que mostra uma lista de famosas chamadas de feia que tem além dela as influenciadoras Camila Loures, Ruivinha de Marte e Daniele Lopes: “Sem falar nas outras meninas que também estão nesses vídeos e provavelmente viram essas m***** também. Aí alguns ainda tinham a cara de pau de colocar assim na legenda: é trend, gente”.

Nos comentários do desabafo de Gkay, vários fãs apoiaram a influenciadora. “Que coisa horrível isso. Como é que as redes sociais não excluem um negócio desses?”, escreveu um seguidor. “Tanto se fala em saúde mental, mas coisas como essa ainda passam como brincadeiras, sendo que são muito sérias e não têm nenhuma graça”, comentou outro internauta. “Gkay, você é linda, não deixe que essas pessoas ruins acabem com o seu dia”, incentivou uma fã.