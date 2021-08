Glória Menezes sai de casa pela primeira vez após deixar hospital

Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, contou como foi o primeiro passeio da veterana após internação por conta da covid-19. A artista de 86 anos, que ainda está abalada com a morte do marido, o ator Tarcísio Meira, deu uma volta de carro com a família. De acordo com a mulher de Tarcísio Filho, a saída de casa fez bem à atriz.

“Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo —com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha. Hoje, o sol nos convidou para um passeio de carro. A gente passeou pela cidade e foi muito bom. E eu estou feito uma escoteira. Sempre alerta e sempre às ordens. A força se faz da união de várias forcinhas. Juntos venceremos”, escreveu, no Instagram.

Glória Menezes recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na segunda-feira (16). A atriz estava internada desde o dia 6 de agosto depois de ser diagnosticada com a covid-19. Ela apresentou sintomas leves e respondeu bem ao tratamento. O marido, o ator Tarcísio Meira, que também estava com a doença, não resistiu e morreu no último dia 12.

Glória e Tarcísio estavam juntos desde 1962 e tiveram um dos casamentos mais duradouros e de maior sucesso da televisão brasileira. O casal teve apenas um filho, Tarcísio Filho, hoje com 58 anos, que seguiu os passos dos pais famosos na carreira de ator. Glória também é mãe de Maria Amélia Brito e João Paulo Brito, de seu casamento com Arnaldo Brito.