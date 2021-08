Governo distribui 129,9 mil testes para detecção da Covid-19

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), distribui 129,9 mil testes rápido de pesquisa de antígeno para detecção da Covid-19 aos 141 municípios de Mato Grosso. A ação tem o objetivo de auxiliar os municípios na testagem e monitoramento do coronavírus para tratamento oportuno da doença.

“É essencial detectarmos essa doença precocemente, já que desta forma é possível oferecer o acompanhamento médico desde a fase inicial e evitar a contaminação de mais pessoas por meio do isolamento do paciente com coronavírus”, pontua o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Os testes foram adquiridos pela SES e sua distribuição foi definida por meio da pactuação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A quantidade de testes que cada município irá receber é baseada no cálculo que considera o critério populacional e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) local. O método para o cálculo pode ser acessado na Resolução CIB nº 82.

Os 10 municípios mais populosos de Mato Grosso receberão os seguintes quantitativos: Cuiabá, no Centro de Triagem da Covid-19 (15.000), Várzea Grande (9.360), Rondonópolis (7.680), Sinop (4.470), Tangará da Serra (3.440), Cáceres (4.280), Sorriso (3.020), Lucas do Rio Verde (2.200), Primavera do Leste (2.040) e Barra do Garças (2.000). Veja em anexo o quantitativo que cada município do Estado irá receber.

Essa é a terceira vez neste ano que a SES realiza distribuição de testes aos municípios. Em abril, a Secretaria de Estado enviou um total de 185,3 mil testes aos 141 municípios do Estado.

Teste de pesquisa por antígeno

O teste rápido feito por pesquisa de antígeno já é realizado desde março deste ano no Centro de Triagem da Covid-19. O método é considerado ideal para o diagnóstico da doença. Em vez de uma análise do sangue, como no teste rápido convencional, o antígeno faz a análise da secreção da nasofaringe.

Essa secreção é extraída com o swab e colocada numa solução de soro, para que seja dissolvida a amostra. Cinco gotas deste líquido são adicionadas à placa de teste e em 15 minutos sai o resultado.