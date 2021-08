Governo inicia entrega de 376 mil apostilas para todos os estudantes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), começa a distribuir nesta semana o material didático impresso do segundo semestre para todos os estudantes da rede estadual de ensino. As primeiras carretas chegaram na manhã desta segunda-feira (30) em Cuiabá e Rondonópolis.

São mais de 376 mil apostilas multidisciplinares. Para os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, são 214.763 exemplares. Além disso, há 2.650 kits para os professores. Para os estudantes do 1º a 3º ano do Ensino Médio são 153.562 livros multidisciplinares e 5.111 kits para os professores.

Os alunos do Ensino Fundamental vão receber o material didático com Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Já os estudantes do Ensino Médio receberão o material com componentes curriculares das Áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanos e outro volume com Áreas da Linguagem e Matemática. Todo o material é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A Seduc fará a entrega do material didático direto nas escolas estaduais em Cuiabá e Várzea Grande. Nas escolas dos outros 139 municípios, a entrega será realizada pelas 15 Diretorias Regionais de Educação (DREs).

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatiza que o material didático chega para auxiliar os professores neste momento de grande desafio, que é o retorno das aulas na modalidade híbrida. “A volta dos estudantes às salas de aula, depois de quase um ano e meio de ensino não presencial, é um grande desafio para todos e o material didático chega para garantir o aprimoramento das práticas pedagógicas. É um suporte ao trabalho que já vem sendo desenvolvido”.

O secretário reforça que o material tem a mesma qualidade pedagógica e de impressão do entregue no primeiro semestre aos alunos do Ensino Fundamental, lembrando que é muito semelhante ao usado na rede privada de ensino de Mato Grosso e nas melhores escolas do país.

“Neste segundo semestre, com o retorno das atividades na modalidade híbrida, o Governo de Mato Grosso dá mais um grande passo e garante o material didático para todos os estudantes da rede estadual de ensino. É mais um investimento do Programa Mais MT”, enfatiza.

Alan Porto lembra que o material é composto pela Base Nacional Comum Curricular, com metodologias e práticas pedagógicas atualizadas, em diferentes linguagens e contextos.

“É importante frisar que estamos garantindo aos nossos estudantes um material que será deles, que poderão levar para casa. Estamos num momento de atividades híbridas, com os estudantes uma semana em sala de aula e uma semana em atividades não presenciais. Com o material impresso, garantimos a continuidade do estudo no momento que estiverem em casa. Eles serão orientados pelos professores, terão o estudo contínuo. O livro PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), fornecido pelo Ministério da Educação, atende três anos consecutivos. Ou seja, o material não é do aluno”.

Manual do professor

Todas as unidades dos materiais encaminhados apresentam orientações para o professor, relacionadas às temáticas e atividades propostas, com sugestões didáticas e indicações das correspondências entre os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC.

O material também traz atividades com respostas e comentários, ideias para abordar os conhecimentos prévios e informações que permitem ampliar as temáticas trabalhadas na mediação com o estudante, além de variadas sugestões destinadas a enriquecer o repertório do professor.