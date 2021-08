Governo lança licitação para restaurar e pavimentar ruas do Distrito Industrial

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), publicou o edital de licitação para a contratação de serviços de pavimentação e recuperação do asfalto de 29 ruas e avenidas do bairro Distrito Industrial, em Cuiabá. Os serviços de infraestrutura serão realizados em 23 ruas e seis avenidas ao todo.

Essa pavimentação e recuperação, que compreenderá uma área total de 461 mil metros quadrados, atendem a um compromisso firmado pelo governador Mauro Mendes para reestruturar o distrito, que é um grande polo industrial da Capital. Aproximadamente 250 empresas de diferentes ramos estão instaladas no local.

“Vamos asfaltar 100% das ruas do Distrito Industrial, para acabar com aquela buraqueira que causa muitos transtornos. O Distrito vai ficar bonito e em perfeitas condições de trafegabilidade”, afirmou o governador, que ressaltou o empenho da suplente de senadora, Margareth Buzetti, para que o projeto fosse implementado.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, o Distrito Industrial é uma área estratégica e importante para o desenvolvimento do município, de modo que a realização das obras vai atender a um pedido antigo da região. Estão estimados investimentos de R$ 26,7 milhões para a contratação das melhorias.

“Seguindo uma determinação do governador, estamos investindo na infraestrutura do Distrito Industrial, que tem um grande trânsito de veículos de passeio, caminhões e carretas e precisa melhorar sua infraestrutura viária. É uma demanda antiga das empresas da região e que o governador colocou para nós como prioridade à execução para que possamos fortalecer todo o distrito”, disse.

Ainda segundo o secretário, essa contratação é necessária, uma vez que há muitos anos o Distrito Industrial não recebe nenhuma obra de infraestrutura de forma que o pavimento já apresenta grandes desgastes. “Algumas ruas do distrito não se recuperam somente com o tapa-buraco. Por isso é necessário fazer a restauração e a complementação da pavimentação do distrito em algumas ruas que ainda precisam ser pavimentadas. Isso melhora a trafegabilidade de todos aqueles que necessitam do distrito: de toda logística de caminhões e também aos usuários”, encerrou.

A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 23 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da própria Sinfra. A licitação também é transmitida em tempo real pelo canal do Youtube da Sinfra. Outras informações acerca da licitação, como o edital, o projeto executivo e demais documentações complementares encontram-se disponíveis no site da Sinfra.