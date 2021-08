Grêmio pagará Villasanti de maneira parcelada: 3,3 milhões de dólares

Está definida a forma de pagamento que o Grêmio adotará para comprar Mathías Villasanti, do Cerro Porteño. O jornalista Vagner Martins cravou o valor verdadeiro: são 3,3 milhões de dólares, e não 3 milhões ou 3,5, igual vinha sendo comentado. Desse modo na cotação desta quarta-feira (11), isso representa R$ 18,2 milhões.

Vaguinha revelou ainda que a primeira parcela será paga agora no último dia de agosto, no dia 31. Em seguida, o clube fará pagamentos semestrais até quitar o valor. Entretanto, não foi informado quantas parcelas serão pagas no total. Aliás, o tricolor comprou 80% do passe do atleta.

Villasanti chegou a Porto Alegre na noite de terça-feira (10). A direção tenta agilizar a documentação para que ele apareça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e possa jogar no fim de semana contra o São Paulo. O atleta chega para ser titular no meio de campo.

Mesmo fora dos gramados há meses e com pouca participação em gols, fora das quatro linhas o atacante Diego Churín tem papel importante. Companheiro do jovem no Cerro Porteño, ele fez lobby para que o volante viesse para o tricolor. E deu certo, o jogador é o segundo reforço de Felipão.

Grêmio tem grana no caixa, mas compra Villasanti parcelado

Um fato curioso é que mesmo com o caixa cheio de dinheiro após a venda de Matheus Henrique, a direção ainda prefere fazer aquisições de maneira parcelada.

O clube poderia pagar o valor à vista e quem sabe conseguir um desconto, mas a negociação foi fechada em forma parcelada. Dessa forma, quem sabe a direção invista em mais atletas para reforçar o plantel nos próximos dias.