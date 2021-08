Grupo arrecada quase R$ 80 mil para tratamento do jornalista Lucas Perrone

O grupo de amigos do jornalista Lucas Perrone encerrou na tarde desta segunda-feira (09) a vaquinha online pelo site Vakinha. Em pouco mais de 48 horas foram arrecadados quase R$ 80 mil, que serão utilizados para custear o tratamento contra a Covid-19.

A decisão de encerrar a arrecadação partiu da própria família. O comunicador teve uma melhora nas últimas horas e a possibilidade de transferência está praticamente afastada. “Entendemos que a quantia doada já é suficiente para pagar as despesas hospitalares aqui de Rondonópolis e como não vai acontecer mais a transferência, não tem porquê arrecadar mais”, explica um familiar.

Lucas Perrone está hospitalizado há quase uma semana no hospital da Unimed-Rondonópolis. O jornalista segue internado na UTI, não está entubado, porém o estado de saúde é considerado grave.

Família

Os pais de Lucas também foram contaminados. O pai, Mário Luiz Tenório Perrone, de 77 anos, não resistiu à agressividade do vírus e morreu na sexta. A mãe do comunicador Lassimi Franco Perrone, foi transferida no último domingo (08) para São Paulo. O estado de saúde é grave.