Grupo Car prende indivíduo suspeito de tráfico e tira droga de circulação

Um indivíduo foi preso na noite desta terça-feira (10) e entorpecentes apreendidos no bairro Vila Goulart em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Cabo Fabiano, a equipe do Grupo Car recebeu uma denúncia que um indivíduo estaria no bairro mencionado acima realizando venda de droga.

A Polícia Militar (PM) se deslocou ao endereço e encontrou o meliante entrando em uma residência, foi feita revista e encontrado com ele algumas porções de maconha e skunk.

No interior da residência foi encontrado mais porções e tabletes das mesmas substâncias.

Diante das circunstâncias, o indivíduo que já tem passagem de tentativa de homicídio foi preso.