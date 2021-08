Helicóptero do Exército cai em rio no Amazonas

Um helicóptero do Exército com seis militares a bordo caiu em um rio no estado do Amazonas por volta das 11h desta sexta-feira (13). Um militar morreu no acidente.

Os outros cinco ocupantes da aeronave foram levados para o HMAM (Hospital Militar de Área de Manaus), segundo informações do CMA (Comando Militar da Amazônia).

O mau tempo pode ter provocado o acidente. O helicóptero EB-2021, Modelo Pantera K2, havia decolado do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus, em direção à cidade de Itaituba, no Pará.

O acidente ocorreu quando o grupo sobrevoava uma fazenda na cidade de Careiro da Várzea, a 24 km de Manaus, quando caiu em um rio da propriedade.

Uma equipe da Aviação do Exército, especializada em acidentes aeronáuticos, vai investigar as causas do acidente. O CMA informou que dará suporte aos militares envolvidos no acidente e seus familiares.