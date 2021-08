Homem com mais de 20 passagens criminais é preso após estuprar ex-esposa

Um homem de 42 anos com diversas passagens criminais foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir a casa da ex-esposa de 41 anos e abusar sexualmente da mulher, em Jaciara (MT). Após o ato, o suspeito fugiu, mas foi preso na noite desta quinta-feira (5), em uma chácara, em São Pedro da Cipa (MT).

A guarnição recebeu a denúncia informando que o suspeito havia pulado o muro e invadido a casa da vítima permanecendo por mais de 3 horas no local.

A mulher foi torturada com ameaças e agressões. Conforme informações coletadas pela PM, a vítima foi agredida com com puxões de cabelo, onde em determinado momento o suspeito arrancou a roupa da ex-esposa rasgando as peças íntimas e seguiu agredindo a vítima.

A vítima disse para a PM que o suspeito chegou a praticar o ato sexual.

Após receber a denúncia, a guarnição encontrou o suspeito na chácara. O indivíduo estava embaixo da cama. A PM encontrou uma lata com vestígios de uso de entorpecentes e várias latas de cervejas ao lado da cama.

A Polícia informou que o suspeito saiu debaixo da cama bastante alterado e começou a desferir socos e chutes vindo inclusive a derrubar um dos policiais.

Após ser imobilizado e algemado, o suspeito foi detido.

O indivíduo possui passagens registradas em 2010 por lesão corporal e ameaça, 2013 duas passagens por receptação, corrupção ativa e tráfico ilícito de entorpecentes, 2016 duas passagens por ocorrência de natureza diversa e desobediência a decisão judicial, 2017 por vias de fato, tráfico ilícito de entorpecentes, duas passagens por receptação, duas passagens por furto, 2021 por uso ilícito de entorpecentes, duas passagens por vias de fato, duas passagens por ameaça e prisão por mandado.